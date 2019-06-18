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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Военнопленные моряки отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 10557 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Военнопленный украинский моряк Денис Гриценко удивлен информацией о предстоящем голосовании по резолюции о возвращении права голоса российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице в Facebook, передаёт УНН.

Военнопленные моряки отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Он рассказал, что полторы недели назад его перевели в другую камеру - обратно в старый корпус, где нет горячей воды. Мы ещё пошутили, что мол снова нужно звать еврокомиссара по правам человека Дуню Миятович (накануне ее посещения в начале апреля Дениса Гриценко перевели в камеру в новом корпусе, где бытовые условия лучше), отметил адвокат.

По словам Полозова, до сих пор остаётся сложная ситуация с письмами. Приходят с очень большой задержкой. Но зато Денис ответит на те письма, которые пришли из разных стран, даже из Австралии, например.

Поговорили с Денисом и о встрече родственников военнопленных моряков с президентом Зеленским. Кроме того, я сообщил Денису последние новости о поездке Зеленского во Францию и о недавнем заявлении президента Франции Макрона о военнопленных моряках. Будем надеяться, что эти заявления получат воплощение в реальных делах, отметил он.

"Говорили и о предстоящей сессии ПАСЕ. Денис был очень удивлен информации о предстоящем голосовании по резолюции о возвращении права голоса российской делегации. Вроде бы в январе ПАСЕ приняла резолюцию о немедленном освобождении украинских военных моряков, власти России так ничего до сих пор и не сделали для ее выполнения и тут же другая резолюция о возвращении российской делегации. Это вообще нормально? Так в ПАСЕ принято?" - написал Полозов.

Адвокат добавил, что Денис Гриценко просил адресовать этот вопрос членам украинской делегации в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации

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