Военнопленные моряки отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Он рассказал, что полторы недели назад его перевели в другую камеру - обратно в старый корпус, где нет горячей воды. Мы ещё пошутили, что мол снова нужно звать еврокомиссара по правам человека Дуню Миятович (накануне ее посещения в начале апреля Дениса Гриценко перевели в камеру в новом корпусе, где бытовые условия лучше), отметил адвокат.

По словам Полозова, до сих пор остаётся сложная ситуация с письмами. Приходят с очень большой задержкой. Но зато Денис ответит на те письма, которые пришли из разных стран, даже из Австралии, например.

Поговорили с Денисом и о встрече родственников военнопленных моряков с президентом Зеленским. Кроме того, я сообщил Денису последние новости о поездке Зеленского во Францию и о недавнем заявлении президента Франции Макрона о военнопленных моряках. Будем надеяться, что эти заявления получат воплощение в реальных делах, отметил он.

"Говорили и о предстоящей сессии ПАСЕ. Денис был очень удивлен информации о предстоящем голосовании по резолюции о возвращении права голоса российской делегации. Вроде бы в январе ПАСЕ приняла резолюцию о немедленном освобождении украинских военных моряков, власти России так ничего до сих пор и не сделали для ее выполнения и тут же другая резолюция о возвращении российской делегации. Это вообще нормально? Так в ПАСЕ принято?" - написал Полозов.

Адвокат добавил, что Денис Гриценко просил адресовать этот вопрос членам украинской делегации в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации.