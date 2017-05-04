Виявлено найдавніше свідчення вживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Американо-китайська група археологів виявила найдавніше свідчення вживання людиною алкоголю. Про це свідчить відкриття, зроблене вченими Університету Пенсильванського музею археології та антропології, передає УНН.
Раніше вважали, що першовідкривачами алкогольних напоїв - вина і пива - були давні жителі Близького Сходу. Однак відкриття, зроблене вченими університету показало, що китайцям вдалося долучитися до алкоголю значно раніше жителів Близького Сходу.
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Вченим вдалося зібрати черепки шістнадцяти глиняних посудин на місці древньої села Цзіаху в провінції Хенань. Хімічний аналіз фрагментів глиняного посуду, знайденої на розкопках неолітичної села в Китаї, показав, що в судинах зберігався алкогольний напій. Вік судин - приблизно 9 тисяч років.
Колишній рекорд належав іранській знахідці, вік якої становить близько 7 тис. 400 років.
На черепках археологи знайшли залишки напою, що перетворилися в смолу. Його хімічний аналіз показав, що в далекій давнині в судинах китайці зберігали щось схоже на сучасне рисове вино, яке виготовляється методом примітивного бродіння з рису, меду і винограду.
За словами керівника групи вчених Патріка Макговерна, напої, що заграли, були важливою складовою релігійного життя, соціальних відносин, медицини в багатьох культурах по всьому світу.
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