Обнаружено самое древнее свидетельство употребления алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американо-китайская группа археологов обнаружила самое древнее свидетельство употребления человеком алкоголя. Об этом свидетельствует открытие, сделанное учеными Университета пенсильванского музея археологии и антропологии, передает УНН.
Раньше полагали, что первооткрывателями алкогольных напитков — вина и пива — были древние жители Ближнего Востока. Однако открытие, сделанное учеными университета показало, что китайцам удалось приобщиться к алкоголю значительно ранее жителей Ближнего Востока.
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Ученым удалось собрать черепки шестнадцати глиняных сосудов на месте древней деревни Цзиаху в провинции Хэнань. Химический анализ фрагментов глиняной посуды, найденной на раскопках неолитической деревни в Китае, показал, что в сосудах хранился алкогольный напиток. Возраст сосудов — приблизительно 9 тысяч лет.
Прежний рекорд принадлежал иранской находке, возраст которой составляет около 7 тыс. 400 лет.
На черепках археологи нашли превратившиеся в смолу остатки напитка. Его химический анализ показал, что в глубокой древности в сосудах китайцы хранили нечто похожее на современное рисовое вино, изготавливаемое методом примитивного брожения из риса, меда и винограда.
По словам руководителя группы ученых Патрика Макговерна, забродившие напитки являлись важной составляющей религиозной жизни, социальных отношений, медицины во многих культурах по всему миру.
Напомним, украинский водочный бренд Arctica в Берлине признали “Украинской водкой года 2017”.