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Вівці, яких морили голодом в порту, місяць проходитимуть реабілітацію

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ.12 листопада. УНН. Вівці, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води, протягом місяця перебуватимуть у реабілітаційному центрі, а потім частину з них перевезуть до Київської області. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила волонтер Юлія Ігнатенко.

"Протягом місяця вівці перебуватимуть в реабілітаційному центрі, після чого частину із них перевезуть до Київської області, декотрі залишаться в Одеській області. Головне, що тварини не будуть використовуватися у промислових та комерційних цілях", – зазначила Ігнатенко.

Нині тварини перебувають на приватній фермі. Із 300 тварин, яких планували експортувати до Туреччини, – живих зосталося 200 овець. Їх одразу розділили на дві групи. За ними пильнують ветеринари, волонтери та небайдужі. Вже у найближчі дні тварин переведуть у великий ангар – так званий реабілітаційний майданчик.

Крім того волонтери вимагають службового розслідування у Держпроспоживслужбі та звільнення ветеринарів, які, перебуваючи на території Чорноморського портового терміналу, з першого дня бачили, як гинуть тварини у закритих контейнерах, але нічого не зробили для того, аби цю ситуацію вирішити.

"Ця ситуація вивела величезні, на мій погляд, провали, недоопрацювання та недоліки в митному законодавстві. Є величезна кількість інформації, яка не прописана взагалі: як діяти та що робити у тій чи інший ситуації", – наголосила волонтер Вікторія Козаченко.

Нагадаємо, Туреччина повернула Україні 300 овець начебто через те, що бірки на тваринах і документи на них не співпадали. Згодом цих тварин близько двох тижнів утримували без їжі та води у Чорноморському портовому терміналі. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, вантаж із живими вівцями був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб.

У ситуацію втрутились активісти та журналісти, після чого тварин доправили до Гайсинської митниці, де їх розмитнили. Згодом живих овець оглянули ветеринари та помістили у карантин, а мертвих – утилізували.

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