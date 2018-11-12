Вівці, яких морили голодом в порту, місяць проходитимуть реабілітацію

ОДЕСА-КИЇВ.12 листопада. УНН. Вівці, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води, протягом місяця перебуватимуть у реабілітаційному центрі, а потім частину з них перевезуть до Київської області. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила волонтер Юлія Ігнатенко.