Овцы, которых морили голодом в порту, месяц будут проходить реабилитацию
Киев • УНН
ОДЕССА-КИИВ.12 ноября. УНН. Овцы, которых две недели держали в порту Черноморска без еды и воды, в течение месяца будут находиться в реабилитационном центре, а затем часть из них перевезут в Киевскую область. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила волонтер Юлия Игнатенко.
"В течение месяца овцы будут находиться в реабилитационном центре, после чего часть из них перевезут в Киевскую область, некоторые останутся в Одесской области. Главное, что животные не будут использоваться в промышленных и коммерческих целях", – отметила Игнатенко.
Сейчас животные находятся на частной ферме. Из 300 животных, которых планировали экспортировать в Турцию, – живых осталось 200 овец. Их сразу разделили на две группы. За ними следят ветеринары, волонтеры и неравнодушные. Уже в ближайшие дни животных переведут в большой ангар – так называемую реабилитационную площадку.
Кроме того, волонтеры требуют служебного расследования в Госпродпотребслужбе и увольнения ветеринаров, которые, находясь на территории Черноморского портового терминала, с первого дня видели, как погибают животные в закрытых контейнерах, но ничего не сделали для того, чтобы эту ситуацию разрешить.
"Эта ситуация вывела огромные, на мой взгляд, провалы, недоработки и недостатки в таможенном законодательстве. Есть огромное количество информации, которая не прописана вообще: как действовать и что делать в той или иной ситуации", – отметила волонтер Виктория Козаченко.
Напомним, Турция вернула Украине 300 овец якобы из-за того, что бирки на животных и документы на них не совпадали. Впоследствии этих животных около двух недель удерживали без еды и воды в Черноморском портовом терминале. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, груз с живыми овцами был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней.
В ситуацию вмешались активисты и журналисты, после чего животных доставили в Гайсинскую таможню, где их растаможку. Впоследствии живых овец осмотрели ветеринары и поместили в карантин, а мертвых – утилизировали.