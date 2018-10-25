Сотні овець без їжі і води два тижні тримали у Чорноморському портовому терміналі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Майже два тижні у Чорноморському портовому терміналі перебуває вантажівка із 300 вівцями. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Частина тварин через спрагу, голод та трупні гази померли. Завезти їжу для овець на територію терміналу забороняють, однак зоозахисники та волонтери дісталися бідолашних тварин і погодували їх.
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Худобу відправляли до Туреччини, але повернули назад в Україну. Начебто через те, що бірки на тваринах і документи на них не співпадають, та й замовник не з’явився за товаром. Живий вантаж в Туреччину відправляли через Чернігівську митницю, а повернули – до Чорноморського порту.
З 12 жовтня тварини перебувають у закритих контейнерах, ветеринарна служба тимчасово заборонила рух вантажівки із живим товаром по Україні заявивши, що вівці можуть бути потенційно небезпечними. Власниця тварин через "бюрократичну тяганину" не може ані забрати, ані утилізувати тварин, як радять ветеринари.
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Сьогодні у Чорноморській міській раді було проведено екстрене засідання протиепізоотичної комісії. Вирішили - для живих тварин облаштувати тимчасовий майданчик для утримання, а мертвих - утилізувати.
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