Сотни овец без еды и воды две недели держали в Черноморском портовом терминале
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Почти две недели в Черноморском портовом терминале находится грузовик с 300 овцами. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Часть животных из-за жажды, голода и трупных газов умерла. Завезти еду для овец на территорию терминала запрещают, однако зоозащитники и волонтеры добрались к несчастным животным и покормили их.
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Скот отправляли в Турцию, но вернули обратно в Украину. Вроде из-за того, что бирки на животных и документы на них не совпадают, и заказчик не явился за товаром. Живой груз в Турцию отправляли через Черниговскую таможню, а вернули - в Черноморский порт.
С 12 октября животные находятся в закрытых контейнерах, ветеринарная служба временно запретила движение грузовиков с живым товаром по Украине заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. Владелица животных из-за "бюрократических проволочек" не может ни отнять, ни утилизировать животных, как советуют ветеринары.
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Сегодня в Черноморском городском совете было проведено экстренное заседание противоэпизоотической комиссии. Решили - живым животным обустроить временную площадку для содержания, а мертвых - утилизировать.
Напомним, во Львовской области в дельфинарии спасатели спасли дельфинов и морских котиков от переохлаждения.