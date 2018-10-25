Сотни овец без еды и воды две недели держали в Черноморском портовом терминале

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 25911 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118719 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157643 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138834 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129462 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175202 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Сотни овец без еды и воды две недели держали в Черноморском портовом терминале

Сотни овец без еды и воды две недели держали в Черноморском портовом терминале

Киев  •  УНН

 • 9905 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Почти две недели в Черноморском портовом терминале находится грузовик с 300 овцами. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Часть животных из-за жажды, голода и трупных газов умерла. Завезти еду для овец на территорию терминала запрещают, однако зоозащитники и волонтеры добрались к несчастным животным и покормили их.

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Скот отправляли в Турцию, но вернули обратно в Украину. Вроде из-за того, что бирки на животных и документы на них не совпадают, и заказчик не явился за товаром. Живой груз в Турцию отправляли через Черниговскую таможню, а вернули - в Черноморский порт.

С 12 октября животные находятся в закрытых контейнерах, ветеринарная служба временно запретила движение грузовиков с живым товаром по Украине заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. Владелица животных из-за "бюрократических проволочек" не может ни отнять, ни утилизировать животных, как советуют ветеринары.

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Сегодня в Черноморском городском совете было проведено экстренное заседание противоэпизоотической комиссии. Решили - живым животным обустроить временную площадку для содержания, а мертвых - утилизировать.

Напомним, во Львовской области в дельфинарии спасатели спасли дельфинов и морских котиков от переохлаждения.

Украинские Национальные Новости

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