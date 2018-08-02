У Києві мучителя тварин притягли до суду за вбивство цуценяти

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно киянина за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

"Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Дарницького району столиці за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що 7 липня вказаний чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в квартирі на 7-му поверсі будинку по вул. Ревуцького, взяв у руки цуценя породи німецька вівчарка, що проживало разом з його родиною, та попередньо здавлюючи тварині шию, викинув з вікна.

У результаті падіння на землю та отриманих травм собака загинула на місці.

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Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з твариною, знущання над твариною, вчинене із застосуванням жорстоких прийомів.

Станом на сьогодні досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду столиці для розгляду по суті.

За вчинене киянину загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, “догхантеру” Святогору продовжили домашній арешт до 7 серпня.

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