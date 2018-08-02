В Киеве мучителя животных привлекли к суду за убийство щенка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по обвинению в жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Дарницкого района столицы по обвинению в жестоком обращении с животным”, — говорится в сообщении.
Установлено, что 7 июля указанный мужчина, находясь по месту своего жительства, а именно в квартире на 7-м этаже дома по ул. Ревуцкого, взял в руки щенка породы немецкая овчарка, проживавшего вместе с его семьей, и предварительно сдавливая животному шею, выбросил из окна.
В результате падения на землю и от полученных травм собака погибла на месте.
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Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животным, издевательство над животным, совершенное с применением жестоких приемов.
На сегодня досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.
За совершенное киевлянину грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, “догхантеру” Святогору продолжили домашний арест до 7 августа.