На Львівщині дельфінів рятували від переохолодження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Львівщині в дельфінарії рятувальники врятували дельфінів та морських котиків від переохолодження. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
У середу 13 грудня в місті Трускавець в дельфінарії сталось знеструмлення, через що тварини опинилися під загрозою переохолодження.
“На місце події оперативно прибув пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники за допомогою електростанції „Geko-20“ на одну годину подавали електропостачання в дельфінарій,” — повідомили у ДСНС.
Рятувальники також повідомили, що в дельфінарії перебувало вісім дельфінів та шість морських котиків.
Як повідомляв УНН, австралійський фотограф опублікував відео, на якому кит грається з дельфінами.