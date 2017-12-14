Во Львовской области дельфинов спасали от переохлаждения
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во Львовской области в дельфинарии спасатели спасли дельфинов и морских котиков от переохлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГЧСЧ во Львовской области, передает УНН.
В среду 13 декабря в городе Трускавец в дельфинарии произошло обесточивание, из-за чего животные оказались под угрозой переохлаждения.
"На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение. Спасатели с помощью электростанции "Geko-20" на один час подавали электроснабжения в дельфинарий", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели также сообщили, что в дельфинарии находилось восемь дельфинов и шесть морских котиков.
Как сообщал УНН, австралийский фотограф опубликовал видео, на котором кит играет с дельфинами.