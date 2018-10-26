Овець, яких два тижні морили голодом у закритих контейнерах у порту Чорноморськ, знищать

Держпродспоживслужба направила нотифікацію до компетентного органу Туреччини щодо надання роз’яснень причин неприйняття товару та звернулася з проханням вжити заходи для запобігання виникнення надалі подібних необґрунтованих бар’єрів у двосторонній торгівлі.



"Відповідно до повідомлень Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), на території Туреччини реєструються спалахи небезпечних хвороб тварин, таких як ящур, віспа овець та інші. В Україні діє заборона на ввезення з Туреччини сприятливих до вказаних захворювань живих тварин, продукції та сировини з них. Повернення даного вантажу на територію України є неможливим, зважаючи на загрозу поширення особливо небезпечних хвороб тварин", - йдеться у повідомленні.



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При цьому лише 24.10.2018 було отримано звернення керівника ТОВ "УКРАНІКСАР" Севінч О.Я. щодо утилізації повернутих тварин. Зауважимо, що звернення власника вантажу є необхідним процедурним етапом для провадження будь-яких дій із ним.



25.10.2018 перший заступник голови Держпродспоживслужби відповідно до звернення дав доручення щодо забезпечення ідентифікації вантажу, супроводження під час перевезення тварин з території морського порту до місця утилізації (Тульчинська філія ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД" в Вінницькій області та забезпечення контролю під час його утилізації).



Як повідомляв УНН, сотні овець без їжі і води два тижні тримали у Чорноморському портовому терміналі.



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