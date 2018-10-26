Овец, которых две недели морили голодом в закрытых контейнерах в порту Черноморск, уничтожат

Госпродпотребслужба направила нотификацию в компетентный орган Турции о предоставлении разъяснений причин непринятия товара и обратилась с просьбой принять меры для предотвращения возникновения в дальнейшем подобных необоснованных барьеров в двусторонней торговле.



"Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Турции регистрируются вспышки опасных болезней животных, таких как ящур, оспа овец и др. В Украине действует запрет на ввоз из Турции благоприятных к указанным заболеваний живых животных, продукции и сырья из них. Возвращение данного груза на территорию Украины невозможно, ввиду угрозы распространения особо опасных болезней животных", - говорится в сообщении.



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При этом лишь 24.10.2018 было получено обращение руководителя ООО "УКРАНИКСАР" Севинч А.Я. по утилизации возвращенных животных. Заметим, что обращение владельца груза необходимо процедурным этапом для осуществления каких-либо действий с ним.



25.10.2018 первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы соответствии с обращением дал поручение по обеспечению идентификации груза, сопровождение при перевозке животных с территории морского порта к месту утилизации (Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области и обеспечения контроля при его утилизации).



Как сообщал УНН, сотни овец без еды и воды две недели держали в Черноморском портовом терминале.



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