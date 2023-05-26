Вивозять культурні цінності та затоплюють поля: що відбувається в окупованих містах перед українським контрнаступом

КИЇВ. 26 травня. УНН. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, контрнаступ України вже кілька днів як розпочався. За добу від того, голова ГУР Кирило Буданов заявляв про те, що контрнаступ почнеться незабаром. “Мінімум зброї для цього вже є”, — заявив голова розвідки. Що ж, тим часом, відбувається в окупованих росіянами українських містах — кореспондент УНН поспілкувалася з представниками місцевих адміністрацій та жителями деяких непідконтрольних міст, які чекають на ЗСУ.

МАРІУПОЛЬ (окупований з 20 травня 2022 року)

Окупантів селять у квартири евакуйованих маріупольців

20 травня 2022 року, російські війська окупували Маріуполь, за який українські воїни мужньо боролися декілька місяців. З 400 тисяч людей, які жили там до російського вторгнення, в місті залишилося близько 130 тисяч. За офіційними даними, у Маріуполі внаслідок російського вторгнення загинули 22 тисячі цивільних жителів. Після захоплення міста росіянами, Маріуполь перетворився на місто-привид. Близько 90% інфраструктури зруйновано. Центр Маріуполя перетворився на безлюдне згарище. За словами представників місцевої адміністрації, проблемою номер один у місті є медицина. Через відсутність багатьох спеціалістів та ліків, в окупованому Маріуполі зростає смертність.

“Позавчора вони завезли вахтовим методом російських лікарів, які мають обслуговувати дітей з інвалідністю. Черга вишукувалася у 200 людей. Це каже про те, що довгий період цих людей ніхто не обслуговував”, — розповів в коментарі УНН радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нікуди не поділися й комунальні проблеми міста. Більше того, за словами Андрющенка, окупанти почали вимагати гроші за надання послуг.

“Мова йде про електрику й опалення, якого не було. Розносить квитанції окупаційна влада, де десятки тисяч рублів нібито вже заборговані людьми”, — каже Андрющенко.

Окрім безробіття, розповсюдженого шахрайства, антисанітарії, черг та купи інших проблем, до яких призвела окупація, за словами радника мера Маріуполя, є ще один виклик — заміщення населення.

“Приблизно 40 тисяч цивільних окупантів завели вже до Маріуполя, вони (росіяни — ред.) привозять їх цілими родинами і селять їх у квартирах маріупольців, які в евакуації. Таке от мародерство на державному рівні. Тримають їх у Маріуполі за рахунок високих зарплат, мінімальна зарплата для громадян рф складає десь 150 тисяч рублів, а маріупольці за таку ж саму роботу отримують близько 30 тисяч рублів”, — розповідає Андрющенко.

Щодо військового корпусу окупантів, то нині в місті базуються близько 25-30 тисяч бойовиків. З наближенням українського контрнаступу їх кількість не збільшилася.

“Потрохи вони когось кудись перекидають, посилюють певні напрямки, але в цілому їх кількість не змінюється”, — розповів УНН Андрющенко.

БЕРДЯНСЬК (окупований з 28 лютого 2022 року)

Доручено вивозити найцінніші експонати

Тим часом в сусідньому, також окупованому, Бердянську окупанти розкрадають культурні цінності. Про це повідомляють в Центрі національного спротиву. Колаборантам Бердянська Запорізької області окупанти доручили вивезти до Росії культурні цінності місцевого художнього музею ім. Ісаака Бродського. “Керівники” музею нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для “обміну досвідом”. За інформацією Центру насправді колаборанти в Криму отримали інструкції, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати — картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших. Тим часом, за словами місцевих жителів, ворожі війська готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони стягують свої сили до Бердянська.

“Всі впевнені, що українські військові підуть у контрнаступ саме на Приазов’я. Ці тварюки (російські військові — ред.) вже стягнули сюди купу техніки. Вночі чутно, як гудить вона і як вони туди-сюди її перетягають. Та й прилітає, от нещодавно були вибухи й диміло. Звичайно, страшно, що може бути страшна битва тут, люди з дітками стараються хоч кудись виїхати. Ну ми, пенсіонери, вже будем тут до кінця, пересидимо в підвалі”, — розповідає пенсіонерка Марія, що живе в окупованому Бердянську.

МЕЛІТОПОЛЬ (окупований з 26 лютого 2022 року)

Звозять кадирівців та затоплюють поля

У Мелітополі останнім часом все частіше чутно “бавовну”. За словами мера міста Івана Федорова, окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ.

“Кількість ворожих військ та техніки збільшується. Це десятки тисяч. Завозять нових кадирівців, вагнерівців і простих „мобіків“ завозять. Їх направляють як і у Мелітопольський район, так і на лінію фронта у Запорізькій області. Основні місця базування — вздовж Азовського узбережжя. Окупанти продовжують будувати лінії оборони, також почали процедуру затоплення полів, щоб ускладнити прохід українських військ під час контрнаступу”, — розповідає УНН мер Мелітополя Іван Федоров.

Готуються до українського контрнаступу й цивільні окупанти та колаборанти, щоправда по-іншому.

“Вони масово вивозять свої родини, очікуючи контрнаступу і точно в них є паніка, тому що їх не випускають за межі тимчасово окупованої частини Запорізької області, тобто окупанти не випускають зрадників”, — каже УНН Федоров.

Наостанок російські загарбники намагаються якомога більшій кількості населення роздати свої паспорти. Вигадали навіть прискорену схему — каже мер міста.

“Впродовж місяця змусили всіх укласти нові договори на електропостачання, але при умові наявності російського паспорту, тож через місяць в жителів Мелітополя буде вибір: або російський паспорт, або без електрики вдома. Не кажучи вже про доступ до медицини, який також з російським паспортом. Основна мета окупантів — зробити з наших жителів заляканих жебраків”, — запевняє Іван Федоров.

ЛУГАНСЬК (окупований з квітня 2014 року)

“Вже і дурню зрозуміло, що в Росії все погано”

Упродовж 9 років окупації Луганськ був за 120-150 км від лінії фронту. Українські системи дальньої дії не діставали до міста, тому росіяни зробили з Луганська військовий хаб, стягнувши туди зброю, техніку, ремонтні майстерні, розташували там багато казарм з особовим складом. Але коли ЗСУ отримали далекобійні ракети Storm Shadow, то використали їх по інфраструктурних об’єктах бойовиків - принаймні про це заявили у Міннападу РФ.

“Декілька днів, коли ці прильоти сталися, невелика паніка відчувалася, але вже минула. Це смішно, тому що „8 лєт бамбілі“ ж, як можна дивуватися прильотам”, — розповідає нам житель Луганська Олексій (ім’я змінено з метою безпеки спікера).

Місцеве населення жаліється на поведінку окупантів, яких останнім часом у місти стало ще більше.

“Часті ДТП за участю військових п’яних. Поводяться огидно. Минулого року було багато проблем із кадирівцями, які то зґвалтують, то поріжуть когось, але зараз їх притиснули. Чув, що в них знайшлися командири, які „не дозволяють ганьбити Іслам“ і жорстоко карають тих, хто провинився”, — розповідає хлопець.

Через засилля російських окупантів, у Луганську значно зросли ціни на все.

“Через те, що воїни мають великі зарплати (200к рублів для нашої місцевості — це космос), Оренда на рівні міст-мільйонників, ледь не дотягує до московських цін. Продукти також дорогі, комуналка подорожчала”, — каже УНН житель Луганська.

Незважаючи на те, що місто понад 9 років перебуває під російською окупацією та впливом пропаганди, в Луганську, за словами співрозмовника УНН, є люди які дуже чекають приходу ЗСУ.

“Таких дуже багато, особливо серед молоді. Але про це, звичайно, небезпечно говорити. Але й багато тих, хто за рік перевзувся. У будь-якому разі всерйоз „лнр-івську владу“ ніхто ніколи серйозно не сприймав серед молодих людей. Щодо війни настрої такі, як мені здається, що вже і дурню зрозуміло, що в Росії все погано”, — розповідає житель окупованого Луганська Олексій.