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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вывозят культурные ценности и затапливают поля: что происходит в оккупированных городах перед украинским контрнаступлением

Вывозят культурные ценности и затапливают поля: что происходит в оккупированных городах перед украинским контрнаступлением

Киев • УНН

 • 6616550 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, контрнаступление Украины уже несколько дней как началось. За сутки от того, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о том, что контрнаступление начнется вскоре. “Минимум оружия для этого уже есть”, — заявил глава разведки. Что же, тем временем, происходит в оккупированных россиянами украинских городах — корреспондент УНН пообщалась с представителями местных администраций и жителями некоторых неподконтрольных городов, которые ждут ВСУ.

МАРИУПОЛЬ (оккупирован с 20 мая 2022 года)

Оккупантов селят в квартиры эвакуированных мариупольцев

20 мая 2022 года, российские войска оккупировали Мариуполь, за который украинские воины мужественно боролись несколько месяцев. Из 400 тысяч человек, которые жили там до российского вторжения, в городе осталось около 130 тысяч. По официальным данным, в Мариуполе в результате российского вторжения погибли 22 тысячи гражданских жителей. После захвата города россиянами, Мариуполь превратился в город-призрак. Около 90% инфраструктуры разрушено. Центр Мариуполя превратился в безлюдное пепелище. По словам представителей местной администрации, проблемой номер один в городе является медицина. Из-за отсутствия многих специалистов и лекарств, в оккупированном Мариуполе растет смертность.

“Позавчера они завезли вахтовым методом российских врачей, которые должны обслуживать детей с инвалидностью. Очередь выстраивалась в 200 человек. Это говорит о том, что долгий период этих людей никто не обслуживал”, — рассказал в комментарии УНН советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Никуда не делись и коммунальные проблемы города. Более того, по словам Андрющенко, оккупанты начали требовать деньги за предоставление услуг.

“Речь идет об электричестве и отоплении, которого не было. Разносят квитанции оккупационные власти, где десятки тысяч рублей якобы уже задолжали людям”, — говорит Андрющенко.

Кроме безработицы, распространенного мошенничества, антисанитарии, очередей и кучи других проблем, к которым привела оккупация, по словам советника мэра Мариуполя, есть еще один вызов — замещения населения.

“Примерно 40 тысяч гражданских оккупантов завели уже в Мариуполь, они (россияне — ред.) привозят их целыми семьями и селят их в квартирах мариупольцев, которые в эвакуации. Такое вот мародерство на государственном уровне. Держат их в Мариуполе за счет высоких зарплат, минимальная зарплата для граждан рф составляет где-то 150 тысяч рублей, а мариупольцы за такую же работу получают около 30 тысяч рублей”, — рассказывает Андрющенко.

Что касается военного корпуса оккупантов, то сейчас в городе базируются около 25-30 тысяч боевиков. С приближением украинского контрнаступления их количество не увеличилось.

“Понемногу они кого-то куда-то перебрасывают, усиливают определенные направления, но в целом их количество не меняется”, — рассказал УНН Андрющенко.

БЕРДЯНСК (оккупирован с 28 февраля 2022 года)

Поручено вывозить самые ценные экспонаты

Тем временем в соседнем, также оккупированном, Бердянске оккупанты разворовывают культурные ценности. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. Коллаборационистам Бердянска Запорожской области оккупанты поручили вывезти в Россию культурные ценности местного художественного музея им. Исаак Бродский. “Руководители” музея недавно ездили в оккупированный Крым, якобы для “обмена опытом”. По информации Центра на самом деле коллаборационисты в Крыму получили инструкции, как именно организовывать разграбление культурных ценностей. В первую очередь, поручено вывозить самые ценные экспонаты — картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других. Тем временем, по словам местных жителей, вражеские войска готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они стягивают свои силы к Бердянску.

“Все уверены, что украинские военные пойдут в контрнаступление именно на Приазовье. Эти твари (российские военные — ред.) уже стянули сюда кучу техники. Ночью слышно, как гудит она и как они туда-сюда ее перетаскивают. Да и прилетает, вот недавно были взрывы и дымело. Конечно, страшно, что может быть страшная битва здесь, люди с детками стараются хоть куда-то уехать. Ну мы, пенсионеры, уже будем здесь до конца, пересидим в подвале”, — рассказывает пенсионерка Мария, живущая в оккупированном Бердянске.

МЕЛИТОПОЛЬ (оккупирован с 26 февраля 2022 года)

Свозят кадыровцев и затапливают поля

В Мелитополе в последнее время все чаще слышен “хлопок”. По словам мэра города Ивана Федорова, оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

“Количество вражеских войск и техники увеличивается. Это десятки тысяч. Завозят новых кадыровцев, вагнеровцев и простых „мобиков“ завозят. Их направляют как и в Мелитопольский район, так и на линию фронта в Запорожской области. Основные места базирования — вдоль Азовского побережья. Оккупанты продолжают строить линии обороны, также начали процедуру затопления полей, чтобы усложнить проход украинских войск во время контрнаступления”, — рассказывает УНН мэр Мелитополя Иван Федоров.

Готовятся к украинскому контрнаступлению и гражданские оккупанты и коллаборационисты, правда по-другому.

“Они массово вывозят свои семьи, ожидая контрнаступления и точно у них есть паника, потому что их не выпускают за пределы временно оккупированной части Запорожской области, то есть оккупанты не выпускают предателей”, — говорит УНН Федоров.

Напоследок российские захватчики пытаются как можно большему количеству населения раздать свои паспорта. Придумали даже ускоренную схему — говорит мэр города.

“В течение месяца заставили всех заключить новые договоры на электроснабжение, но при условии наличия российского паспорта, поэтому через месяц у жителей Мелитополя будет выбор: или российский паспорт, или без электричества дома. Не говоря уже о доступе к медицине, который также по российскому паспорту. Основная цель оккупантов — сделать из наших жителей запуганных нищих”, — уверяет Иван Федоров.

ЛУГАНСК (оккупирован с апреля 2014 года)

“Уже и дураку понятно, что в России все плохо”

В течение 9 лет оккупации Луганск был за 120-150 км от линии фронта. Украинские системы дальнего действия не доставали до города, поэтому россияне сделали из Луганска военный хаб, стянув туда оружие, технику, ремонтные мастерские, разместили там много казарм с личным составом. Но когда ВСУ получили дальнобойные ракеты Storm Shadow, то использовали их по инфраструктурным объектам боевиков - по крайней мере об этом заявили в Миннападения РФ.

“Несколько дней, когда эти прилеты произошли, небольшая паника ощущалась, но уже прошла. Это смешно, потому что „8 лет бамбили“ же, как можно удивляться прилетам”, — рассказывает нам житель Луганска Алексей (имя изменено в целях безопасности спикера).

Местное население жалуется на поведение оккупантов, которых в последнее время в городе стало еще больше.

“Частые ДТП с участием военных пьяных. Ведут себя отвратительно. В прошлом году было много проблем с кадыровцами, которые то изнасилуют, то порежут кого-то, но сейчас их прижали. Слышал, что у них нашлись командиры, которые „не позволяют позорить Ислам“ и жестоко наказывают тех, кто провинился”, — рассказывает парень.

Из-за засилья российских оккупантов, в Луганске значительно выросли цены на все.

“Из-за того, что у военных большие зарплаты (200к рублей для нашей местности — это космос), аренда на уровне городов-миллионников, едва не дотягивает до московских цен. Продукты также дорогие, коммуналка подорожала”, — говорит УНН житель Луганска.

Несмотря на то, что город более 9 лет находится под российской оккупацией и влиянием пропаганды, в Луганске, по словам собеседника УНН, есть люди которые очень ждут прихода ВСУ.

“Таких очень много, особенно среди молодежи. Но о это, конечно, опасно говорить. Но и много тех, кто за год переобулся. В любом случае всерьез „лнр-овскую власть“ никто никогда серьезно не воспринимал среди молодых людей. Насчет войны настроения такие, как мне кажется, что уже и дураку понятно, что в России все плохо”, — рассказывает житель оккупированного Луганска Алексей.

Украинские Национальные Новости

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