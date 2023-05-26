Вывозят культурные ценности и затапливают поля: что происходит в оккупированных городах перед украинским контрнаступлением

КИЕВ. 26 мая. УНН. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, контрнаступление Украины уже несколько дней как началось. За сутки от того, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о том, что контрнаступление начнется вскоре. “Минимум оружия для этого уже есть”, — заявил глава разведки. Что же, тем временем, происходит в оккупированных россиянами украинских городах — корреспондент УНН пообщалась с представителями местных администраций и жителями некоторых неподконтрольных городов, которые ждут ВСУ.

МАРИУПОЛЬ (оккупирован с 20 мая 2022 года)

Оккупантов селят в квартиры эвакуированных мариупольцев

20 мая 2022 года, российские войска оккупировали Мариуполь, за который украинские воины мужественно боролись несколько месяцев. Из 400 тысяч человек, которые жили там до российского вторжения, в городе осталось около 130 тысяч. По официальным данным, в Мариуполе в результате российского вторжения погибли 22 тысячи гражданских жителей. После захвата города россиянами, Мариуполь превратился в город-призрак. Около 90% инфраструктуры разрушено. Центр Мариуполя превратился в безлюдное пепелище. По словам представителей местной администрации, проблемой номер один в городе является медицина. Из-за отсутствия многих специалистов и лекарств, в оккупированном Мариуполе растет смертность.

“Позавчера они завезли вахтовым методом российских врачей, которые должны обслуживать детей с инвалидностью. Очередь выстраивалась в 200 человек. Это говорит о том, что долгий период этих людей никто не обслуживал”, — рассказал в комментарии УНН советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Никуда не делись и коммунальные проблемы города. Более того, по словам Андрющенко, оккупанты начали требовать деньги за предоставление услуг.

“Речь идет об электричестве и отоплении, которого не было. Разносят квитанции оккупационные власти, где десятки тысяч рублей якобы уже задолжали людям”, — говорит Андрющенко.

Кроме безработицы, распространенного мошенничества, антисанитарии, очередей и кучи других проблем, к которым привела оккупация, по словам советника мэра Мариуполя, есть еще один вызов — замещения населения.

“Примерно 40 тысяч гражданских оккупантов завели уже в Мариуполь, они (россияне — ред.) привозят их целыми семьями и селят их в квартирах мариупольцев, которые в эвакуации. Такое вот мародерство на государственном уровне. Держат их в Мариуполе за счет высоких зарплат, минимальная зарплата для граждан рф составляет где-то 150 тысяч рублей, а мариупольцы за такую же работу получают около 30 тысяч рублей”, — рассказывает Андрющенко.

Что касается военного корпуса оккупантов, то сейчас в городе базируются около 25-30 тысяч боевиков. С приближением украинского контрнаступления их количество не увеличилось.

“Понемногу они кого-то куда-то перебрасывают, усиливают определенные направления, но в целом их количество не меняется”, — рассказал УНН Андрющенко.

БЕРДЯНСК (оккупирован с 28 февраля 2022 года)

Поручено вывозить самые ценные экспонаты

Тем временем в соседнем, также оккупированном, Бердянске оккупанты разворовывают культурные ценности. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. Коллаборационистам Бердянска Запорожской области оккупанты поручили вывезти в Россию культурные ценности местного художественного музея им. Исаак Бродский. “Руководители” музея недавно ездили в оккупированный Крым, якобы для “обмена опытом”. По информации Центра на самом деле коллаборационисты в Крыму получили инструкции, как именно организовывать разграбление культурных ценностей. В первую очередь, поручено вывозить самые ценные экспонаты — картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других. Тем временем, по словам местных жителей, вражеские войска готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они стягивают свои силы к Бердянску.

“Все уверены, что украинские военные пойдут в контрнаступление именно на Приазовье. Эти твари (российские военные — ред.) уже стянули сюда кучу техники. Ночью слышно, как гудит она и как они туда-сюда ее перетаскивают. Да и прилетает, вот недавно были взрывы и дымело. Конечно, страшно, что может быть страшная битва здесь, люди с детками стараются хоть куда-то уехать. Ну мы, пенсионеры, уже будем здесь до конца, пересидим в подвале”, — рассказывает пенсионерка Мария, живущая в оккупированном Бердянске.

МЕЛИТОПОЛЬ (оккупирован с 26 февраля 2022 года)

Свозят кадыровцев и затапливают поля

В Мелитополе в последнее время все чаще слышен “хлопок”. По словам мэра города Ивана Федорова, оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

“Количество вражеских войск и техники увеличивается. Это десятки тысяч. Завозят новых кадыровцев, вагнеровцев и простых „мобиков“ завозят. Их направляют как и в Мелитопольский район, так и на линию фронта в Запорожской области. Основные места базирования — вдоль Азовского побережья. Оккупанты продолжают строить линии обороны, также начали процедуру затопления полей, чтобы усложнить проход украинских войск во время контрнаступления”, — рассказывает УНН мэр Мелитополя Иван Федоров.

Готовятся к украинскому контрнаступлению и гражданские оккупанты и коллаборационисты, правда по-другому.

“Они массово вывозят свои семьи, ожидая контрнаступления и точно у них есть паника, потому что их не выпускают за пределы временно оккупированной части Запорожской области, то есть оккупанты не выпускают предателей”, — говорит УНН Федоров.

Напоследок российские захватчики пытаются как можно большему количеству населения раздать свои паспорта. Придумали даже ускоренную схему — говорит мэр города.

“В течение месяца заставили всех заключить новые договоры на электроснабжение, но при условии наличия российского паспорта, поэтому через месяц у жителей Мелитополя будет выбор: или российский паспорт, или без электричества дома. Не говоря уже о доступе к медицине, который также по российскому паспорту. Основная цель оккупантов — сделать из наших жителей запуганных нищих”, — уверяет Иван Федоров.

ЛУГАНСК (оккупирован с апреля 2014 года)

“Уже и дураку понятно, что в России все плохо”

В течение 9 лет оккупации Луганск был за 120-150 км от линии фронта. Украинские системы дальнего действия не доставали до города, поэтому россияне сделали из Луганска военный хаб, стянув туда оружие, технику, ремонтные мастерские, разместили там много казарм с личным составом. Но когда ВСУ получили дальнобойные ракеты Storm Shadow, то использовали их по инфраструктурным объектам боевиков - по крайней мере об этом заявили в Миннападения РФ.

“Несколько дней, когда эти прилеты произошли, небольшая паника ощущалась, но уже прошла. Это смешно, потому что „8 лет бамбили“ же, как можно удивляться прилетам”, — рассказывает нам житель Луганска Алексей (имя изменено в целях безопасности спикера).

Местное население жалуется на поведение оккупантов, которых в последнее время в городе стало еще больше.

“Частые ДТП с участием военных пьяных. Ведут себя отвратительно. В прошлом году было много проблем с кадыровцами, которые то изнасилуют, то порежут кого-то, но сейчас их прижали. Слышал, что у них нашлись командиры, которые „не позволяют позорить Ислам“ и жестоко наказывают тех, кто провинился”, — рассказывает парень.

Из-за засилья российских оккупантов, в Луганске значительно выросли цены на все.

“Из-за того, что у военных большие зарплаты (200к рублей для нашей местности — это космос), аренда на уровне городов-миллионников, едва не дотягивает до московских цен. Продукты также дорогие, коммуналка подорожала”, — говорит УНН житель Луганска.

Несмотря на то, что город более 9 лет находится под российской оккупацией и влиянием пропаганды, в Луганске, по словам собеседника УНН, есть люди которые очень ждут прихода ВСУ.

“Таких очень много, особенно среди молодежи. Но о это, конечно, опасно говорить. Но и много тех, кто за год переобулся. В любом случае всерьез „лнр-овскую власть“ никто никогда серьезно не воспринимал среди молодых людей. Насчет войны настроения такие, как мне кажется, что уже и дураку понятно, что в России все плохо”, — рассказывает житель оккупированного Луганска Алексей.