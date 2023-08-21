Вітчизняні аграрії вижили у 90-ті, тому до боротьби за виживання готові - голова Аграрного союзу України

Цитата

«Українські аграрії виживали й в більш гірших умовах - це десь у 90-ті роки, коли все починалося. Вони ніколи не були в гарних умовах. До боротьби за виживання люди готові», - підкреслив він.

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З цього приводу, говорячи про те, що Польща продовжує дотримуватися позиції щодо стримування українського агроекспорту та про те, що може очікувати український АПК після 15 вересня, він зазначив, що вже нічому не здивується.

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«Я вже не здивуюсь нічому. Рішення настільки нелогічні, що навіть не розумієш, як себе вести. Це ж не те що там ринок… Мені б не хотілося гучних фраз казати, що це все просто виглядає як знищення українського аграрія. Не хотілося б так думати, хоча з точки зору економічної вигоди це дуже вигідно, щоб українські аграрії занепадали», - зазначив експерт.

«А потім: якраз ринок землі, грошей валом, а ці бідні, щоб пішли по світу? Десь так... Не хочу так думати», - додав він.

Нагадаємо

Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

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Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту суперечать позиції Єврокомісії та Європарламенту.