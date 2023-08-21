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Отечественные аграрии выжили в 90-е, поэтому к борьбе за выживание готовы - глава Аграрного союза Украины

Киев • УНН

 • 1423968 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинские аграрии никогда не были в хороших условиях, поэтому готовы к борьбе за выживание. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

Цитата

«Украинские аграрии выживали и в более худших условиях - это где-то в 90-е годы, когда все начиналось. Они никогда не были в хороших условиях. К борьбе за выживание люди готовы», - подчеркнул он.

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По этому поводу, говоря о том, что Польша продолжает придерживаться позиции по сдерживанию украинского агроэкспорта и о том, что может ожидать украинский АПК после 15 сентября, он отметил, что уже ничему не удивится.

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«Я уже не удивлюсь ничему. Решения настолько нелогичны, что даже не понимаешь, как себя вести. Это же не то что там рынок… Мне бы не хотелось громких фраз говорить, что это все просто выглядит как уничтожение украинского агрария. Не хотелось бы так думать, хотя с точки зрения экономической выгоды это очень выгодно, чтобы украинские аграрии приходили в упадок», - отметил эксперт.

«А потом: как раз рынок земли, денег валом, а эти бедные, чтобы пошли по миру? Где-то так... Не хочу так думать», - добавил он.

Напомним

Члены общественного союза “Всеукраинский аграрный форум” ранее обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры по полноценному возобновлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

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Представители украинского АПК обеспокоены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, которые несут в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, которые свидетельствуют о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения в отношении импорта любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.

По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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