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Висока смертність, карантин вихідного дня та мобільні шпиталі: про ситуацію з COVID-19 на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Закарпатті дуже високий показник смертності через COVID-19. Обговорюють розгортання мобільних шпиталів та проект постанови Кабміну щодо запровадження локдауну вихідного дня. Про це під час брифінгу сказав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні на порядку денному одне питання достатньо складне для нас, як для всієї України, напевно, для всього світу. Це питання розповсюдження “ковіду”. Достатньо з високою динамікою інфікування. І особливо в нашій області. Відповідно з тих критеріїв, якими ми звітуємося перед Міністерством охорони здоров’я, то по всіх пунктах ми перевищуємо порогові величини так звані. Через що більшість наших районів в області відносяться, віднесено вже і буде відноситись до “червоної” зони”, - сказав Олексій Петров.

Він зазначив, що зараз обговорюється вираз “м’який локдаун”.

“Відомо про те, що зараз є вже проект постанови Кабміну, який уніфікує ті так звані “червоні” зони... Це карантини вихідного дня. Тобто, коли ми будемо тільки на вихідні дні, скажемо так, в повному обсязі закривати і муніципальний транспорт, і заклади громадського харчування, всі послуги. Звичайно, навчання. Але це буде однаково для всіх. Тобто, якщо сьогодні трохи знайшли таку лазівку деякі області, на яких, в тому числі, і міська влада посилалась, це Миколаїв і Полтава… Як би там не було, які б обмеження не були новою постановою, в будь-якому разі, або це буде локдаун вихідного дня, або адаптивний якийсь локдаун, не знаю, як його можна назвати”, - додав Олексій Петров.

За його словами, листопад для них буде дуже складний.

“Я розумію економіку, розумію підприємства, розумію ринки, які на завтра намагаються або будуть, знову ж таки, приходити висловлювати своє невдоволення, обурення цією ситуацією… На жаль, смертність дуже висока. І, на жаль, висока смертність, показник чомусь саме в Закарпатті”, - зазначив Петров.

Він зазначив, що коли заробітчани будуть повертатися з-за кордону, їх будуть відправляти на самоізоляцію. Для цього вони готують відповідні приміщення.

“Щодо можливості розгортання так званого мобільного шпиталю. Або шпиталю під COVІD, він так називається. В середньому кожна область має підготувати до 1 тис. ліжкомісць. Варіанти, які пропонують інші області - я думаю, що вони обмежені саме в закладах охорони здоров’я. Тому пропозиції щодо спортивних палаців, щодо льодових стадіонів нас не дуж влаштовують через так звану екстериторіальність, розтягнутість Закарпатської області. Тому ми не зможемо, враховуючи велику кількість гірських населених пунктів, районів, не зможемо виконувати оці логістичні вимоги по 60 хв”, - сказав Олексій Петров.

Нагадаємо, на Закарпатті вже зайнято 50% ліжок для хворих на COVID-19.

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