На Закарпатті вже зайнято 50% ліжок для хворих на COVID-19

"Наразі ситуація із поширенням коронавірусної хвороби є досить напруженою. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо поступове збільшення кількості хворих. На даний момент виділено 1270 ліжок для "ковідних" хворих. Ми розширили цей перелік. Із них 50% уже зайняті хворими, 13% – особами, які перебувають у досить непростому становищі, але мають підозру на COVID-19", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що заповненість ліжок передбачає кисневе супроводження. Наразі його вистачає.

Нагадаємо, у закладах охорони здоров’я першої хвилі Житомирської області 87,9% від загальної кількості ліжок зайнято хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на захворювання.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 7,5 тисяч.

Також у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.