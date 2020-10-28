На Закарпатті вже зайнято 50% ліжок для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Закарпатті у закладах охорони здоров’я виділено 1270 ліжок для хворих на COVID-19, з них вже зайнято 50% ліжок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
"Наразі ситуація із поширенням коронавірусної хвороби є досить напруженою. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо поступове збільшення кількості хворих. На даний момент виділено 1270 ліжок для "ковідних" хворих. Ми розширили цей перелік. Із них 50% уже зайняті хворими, 13% – особами, які перебувають у досить непростому становищі, але мають підозру на COVID-19", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що заповненість ліжок передбачає кисневе супроводження. Наразі його вистачає.
Нагадаємо, у закладах охорони здоров’я першої хвилі Житомирської області 87,9% від загальної кількості ліжок зайнято хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на захворювання.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 7,5 тисяч.
Також у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.