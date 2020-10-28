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На Закарпатье уже занято 50% коек для больных COVID-19

На Закарпатье уже занято 50% коек для больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12744 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На Закарпатье в учреждениях здравоохранения выделено 1270 коек для больных COVID-19, из них уже занято 50% коек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Сейчас ситуация с распространением коронавирусной болезни достаточно напряженная. В течение последней недели мы наблюдаем постепенное увеличение количества больных. На данный момент выделено 1270 коек для "ковидних" больных. Мы расширили этот список. Из них 50% уже заняты больными, 13% - лицами, которые находятся в достаточно непростом положении, но имеют подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заполненность коек предусматривает кислородное сопровождение. Сейчас его хватает.

Напомним, в учреждениях здравоохранения первой волны Житомирской области 87,9% от общего количества коек занято больными COVID-19 и пациентами с подозрением на заболевание.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 7,5 тысяч.

Также в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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