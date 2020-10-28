На Житомирщині у лікарнях "першої хвилі" зайняті вже близько 88% ліжок для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У закладах охорони здоров’я першої хвилі Житомирської області 87,9% від загальної кількості ліжок зайнято хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на захворювання. Про це йдеться у повідомленні Житомирської ОДА, передає УНН.
"У закладах охорони здоров’я першої хвилі – всього 1332 ліжка, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, з яких 667 зайнято хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на COVID-19 503 (87,9% від загальної кількості ліжок)", - повідомили в ОДА із посиланням на дані обласного лабораторного центру.
Водночас повідомляється, що у закладах охорони здоров’я другої хвилі – всього 313 ліжок, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, з яких жодна поки не зайнята хворими на COVID-19.
Також повідомляється, що станом на ранок 28 жовтня у Житомирській області зареєстровано вже 13154 підтверджених випадки COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 7,5 тисяч.
Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.