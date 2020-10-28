У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області – 635, в Одеській області – 567, у місті Києві – 563, у Дніпропетровській області – 497 (у тому числі місто Дніпро – 419), у Львівській області – 398", - сказав міністр.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено 363075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків — 7474, одужали від хвороби 148642 особи (+3306 - за добу), померло через наслідки COVID-19 — 6755 осіб (+165 за добу). Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 9 697 випадків;
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- Волинська область — 12 871 випадок;
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- Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
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- Донецька область — 9 024 випадки;
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- Житомирська область — 13 154 випадки;
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- Закарпатська область — 13 571 випадок;
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- Запорізька область — 8 852 випадки;
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- Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
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- Кіровоградська область — 2 212 випадків;
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- м. Київ — 35 450 випадків;
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- Київська область — 15 465 випадків;
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- Львівська область — 28 484 випадки;
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- Луганська область — 3 416 випадків;
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- Миколаївська область — 7 317 випадків;
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- Одеська область — 23 207 випадків;
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- Полтавська область — 8 639 випадків;
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- Рівненська область — 18 299 випадків;
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- Сумська область — 10 974 випадки;
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- Тернопільська область — 19 818 випадків;
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- Харківська область — 34 441 випадок;
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- Херсонська область — 3 454 випадки;
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- Хмельницька область — 14 228 випадків;
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- Чернівецька область — 20 509 випадків;
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- Черкаська область — 8 539 випадків;
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- Чернігівська область — 8 292 випадки.
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Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - стрибок проти попередної доби до майже 7,5 тисячі.