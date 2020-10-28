В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях и в городах Днепре и Киеве. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 635, в Одесской области - 567, в городе Киеве - 563, в Днепропетровской области - 497 (в том числе город Днепр - 419), во Львовской области - 398", - сказал министр.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено 363 075 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев - 7474, выздоровели от болезни 148642 человека (+3306 - за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6755 человек (+165 за сутки). Всего проведено 3129235 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 9697 случаев;
  • Волынская область - 12 871 случай;
  • Днепропетровская область - 13 915 случаев;
  • Донецкая область - 9024 случая;
  • Житомирская область - 13 154 случая;
  • Закарпатская область - 13 571 случай;
  • Запорожская область - 8852 случая;
  • Ивано-Франковская область - 19 247 случаев;
  • Кировоградская область - 2212 случаев;
  • г. Киев - 35450 случаев;
  • Киевская область - 15 465 случаев;
  • Львовская область - 28 484 случая;
  • Луганская область - 3416 случаев;
  • Николаевская область - 7317 случаев;
  • Одесская область - 23 207 случаев;
  • Полтавская область - 8639 случаев;
  • Ровенская область - 18 299 случаев;
  • Сумская область - 10 974 случая;
  • Тернопольская область - 19 818 случаев;
  • Харьковская область - 34 441 случай;
  • Херсонская область - 3454 случая;
  • Хмельницкая область - 14 228 случаев;
  • Черновицкая область - 20 509 случаев;
  • Черкасская область - 8539 случаев;
  • Черниговская область - 8292 случая.

Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - прыжок в сравнении с предыдущими сутками до почти 7,5 тысяч.

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