В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях и в городах Днепре и Киеве. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 635, в Одесской области - 567, в городе Киеве - 563, в Днепропетровской области - 497 (в том числе город Днепр - 419), во Львовской области - 398", - сказал министр.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено 363 075 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев - 7474, выздоровели от болезни 148642 человека (+3306 - за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6755 человек (+165 за сутки). Всего проведено 3129235 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 9697 случаев;
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- Волынская область - 12 871 случай;
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- Днепропетровская область - 13 915 случаев;
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- Донецкая область - 9024 случая;
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- Житомирская область - 13 154 случая;
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- Закарпатская область - 13 571 случай;
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- Запорожская область - 8852 случая;
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- Ивано-Франковская область - 19 247 случаев;
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- Кировоградская область - 2212 случаев;
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- г. Киев - 35450 случаев;
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- Киевская область - 15 465 случаев;
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- Львовская область - 28 484 случая;
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- Луганская область - 3416 случаев;
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- Николаевская область - 7317 случаев;
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- Одесская область - 23 207 случаев;
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- Полтавская область - 8639 случаев;
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- Ровенская область - 18 299 случаев;
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- Сумская область - 10 974 случая;
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- Тернопольская область - 19 818 случаев;
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- Харьковская область - 34 441 случай;
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- Херсонская область - 3454 случая;
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- Хмельницкая область - 14 228 случаев;
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- Черновицкая область - 20 509 случаев;
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- Черкасская область - 8539 случаев;
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- Черниговская область - 8292 случая.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - прыжок в сравнении с предыдущими сутками до почти 7,5 тысяч.