В Житомирской области в больницах "первой волны" заняты уже около 88% коек для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В учреждениях здравоохранения первой волны Житомирской области 87,9% от общего количества коек занято больными COVID-19 и пациентами с подозрением на заболевание. Об этом говорится в сообщении Житомирской ОГА, передает УНН.
"В учреждениях здравоохранения первой волны - всего 1332 кровати, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, из которых 667 занято больными COVID-19 и пациентами с подозрением на COVID-19 503 (87,9% от общего количества коек)", - сообщили в ОГА со ссылкой на данные областного лабораторного центра.
В то же время сообщается, что в учреждениях здравоохранения второй волны - всего 313 коек, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, из которых ни одна пока не занята больными COVID-19.
Также сообщается, что по состоянию на утро 28 октября в Житомирской области зарегистрировано уже 13154 подтвержденных случая COVID-19.
Напомним, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 7,5 тысяч.
Как сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.