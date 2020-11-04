Высокая смертность, карантин выходного дня и мобильные госпитали: о ситуации с COVID-19 на Закарпатье

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39242 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 61682 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 111555 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 97464 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 116251 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93740 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100173 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103262 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101691 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101403 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 105492 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 38727 просмотра
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 23784 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 64805 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 32192 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 32192 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 111556 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 116251 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 376637 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 327713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 64805 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129966 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207357 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234201 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212930 просмотра
Актуальное
Высокая смертность, карантин выходного дня и мобильные госпитали: о ситуации с COVID-19 на Закарпатье

Высокая смертность, карантин выходного дня и мобильные госпитали: о ситуации с COVID-19 на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 13768 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На Закарпатье очень высокий показатель смертности от COVID-19. Обсуждают развертывание мобильных госпиталей и проект постановления Кабмина о введении локдауна выходного дня. Об этом во время брифинга сказал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на повестке дня один вопрос достаточно сложный для нас, как для всей Украины, наверное, для всего мира. Этот вопрос распространения "ковида". Достаточно с высокой динамикой инфицирования. И особенно в нашей области. Согласно с теми критериями, которыми мы отчитываемся перед Министерством здравоохранения, то по всем пунктам мы превышаем пороговые величины так называемые. Из-за чего большинство наших районов в области относятся, отнесены уже и будут относиться к "красной" зоне", - сказал Алексей Петров.

Он отметил, что сейчас обсуждается выражение "мягкий локдаун".

"Известно о том, что сейчас уже есть проект постановления Кабмина, который унифицирует те так называемые "красные" зоны ... Это карантины выходного дня. То есть, когда мы будем только на выходные дни, скажем так, в полном объеме закрывать и муниципальный транспорт, и заведения общественного питания, все услуги. Конечно, обучение. Но это будет одинаково для всех. То есть, если сегодня немного нашли такую лазейку некоторые области, у которых, в том числе, и власть ссылалась, это Николаев и Полтава... Как бы то ни было, какие бы ограничения не были введены новым постановлением, в любом случае, или это будет локдаун выходного дня, или адаптивный какой-то локдаун, не знаю, как его можно назвать", - добавил Алексей Петров.

По его словам, ноябрь для них будет очень сложным.

"Я понимаю экономику, понимаю предприятия, понимаю рынки, которые завтра пытаются или будут, опять же, приходить выражать свое недовольство, возмущение этой ситуацией ... К сожалению, смертность очень высока. И, к сожалению, высокая смертность, показатель почему-то именно в Закарпатье", - отметил Петров.

Он отметил, что когда работники будут возвращаться из-за границы, их будут отправлять на самоизоляцию. Для этого они готовят соответствующие помещения.

"О возможности развертывания так называемого мобильного госпиталя. Или госпиталя под COVІD, он так называется. В среднем каждая область должна подготовить до 1 тыс. койкомест. Варианты, которые предлагают другие области - я думаю, что они ограничены именно в учреждениях здравоохранения. Поэтому предложения о спортивных дворцах, по ледовых стадионах нас не очень устраивают из-за так называемой экстерриториальности, растянутость Закарпатской области. Поэтому мы не сможем, учитывая большое количество горных населенных пунктов, районов, не сможем выполнять эти логистические требования по 60 мин", - сказал Алексей Петров.

Напомним, на Закарпатье уже занято 50% коек для больных COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы