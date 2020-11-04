Высокая смертность, карантин выходного дня и мобильные госпитали: о ситуации с COVID-19 на Закарпатье

"Сегодня на повестке дня один вопрос достаточно сложный для нас, как для всей Украины, наверное, для всего мира. Этот вопрос распространения "ковида". Достаточно с высокой динамикой инфицирования. И особенно в нашей области. Согласно с теми критериями, которыми мы отчитываемся перед Министерством здравоохранения, то по всем пунктам мы превышаем пороговые величины так называемые. Из-за чего большинство наших районов в области относятся, отнесены уже и будут относиться к "красной" зоне", - сказал Алексей Петров.

Он отметил, что сейчас обсуждается выражение "мягкий локдаун".

"Известно о том, что сейчас уже есть проект постановления Кабмина, который унифицирует те так называемые "красные" зоны ... Это карантины выходного дня. То есть, когда мы будем только на выходные дни, скажем так, в полном объеме закрывать и муниципальный транспорт, и заведения общественного питания, все услуги. Конечно, обучение. Но это будет одинаково для всех. То есть, если сегодня немного нашли такую лазейку некоторые области, у которых, в том числе, и власть ссылалась, это Николаев и Полтава... Как бы то ни было, какие бы ограничения не были введены новым постановлением, в любом случае, или это будет локдаун выходного дня, или адаптивный какой-то локдаун, не знаю, как его можно назвать", - добавил Алексей Петров.

По его словам, ноябрь для них будет очень сложным.

"Я понимаю экономику, понимаю предприятия, понимаю рынки, которые завтра пытаются или будут, опять же, приходить выражать свое недовольство, возмущение этой ситуацией ... К сожалению, смертность очень высока. И, к сожалению, высокая смертность, показатель почему-то именно в Закарпатье", - отметил Петров.

Он отметил, что когда работники будут возвращаться из-за границы, их будут отправлять на самоизоляцию. Для этого они готовят соответствующие помещения.

"О возможности развертывания так называемого мобильного госпиталя. Или госпиталя под COVІD, он так называется. В среднем каждая область должна подготовить до 1 тыс. койкомест. Варианты, которые предлагают другие области - я думаю, что они ограничены именно в учреждениях здравоохранения. Поэтому предложения о спортивных дворцах, по ледовых стадионах нас не очень устраивают из-за так называемой экстерриториальности, растянутость Закарпатской области. Поэтому мы не сможем, учитывая большое количество горных населенных пунктов, районов, не сможем выполнять эти логистические требования по 60 мин", - сказал Алексей Петров.

Напомним, на Закарпатье уже занято 50% коек для больных COVID-19.