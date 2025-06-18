Вісім осіб затримали у Словаччині за підозрою в нецільовому використанні коштів для військової допомоги Україні
Київ • УНН
Європейська прокуратура розслідує можливе розкрадання 7,4 млн євро, призначених для військової допомоги Україні. Затримано вісім осіб, серед яких четверо посадовців Міноборони Словаччини.
Європейська прокуратура у Братиславі (Словаччина) розслідує ймовірне незаконне привласнення 7,4 мільйона євро, призначених для військової допомоги Україні. Затримано вісім осіб, четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейську прокуратуру.
Деталі
Зазначається, що розслідування у справі високопосадовців Міністерства оборони, підозрюваних у зловживанні коштами, виділеними на військову допомогу Україні, прокуратура почала у квітні поточного року.
Як з'ясували слідчі, від лютого 2022 року по березень 2022 року топ чиновники Міноборони Словаччини подали заявки на відшкодування витрат до Європейського фонду миру (EPF) на військову допомогу, надану Україні, зокрема на постачання боєприпасів, безоплатно переданих країні.
Зеленський про можливе скорочення військової допомоги від США: Україна це відчує, але й інші країни також 12.06.25, 12:44 • 4454 перегляди
Стверджується, що підозрювані навмисно порушили свої зобов'язання, а також бюджетні правила державного управління, віддавши необґрунтовані розпорядження про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній.
Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована, а ціна на боєприпаси могла бути завищена.
Розслідування проводиться у співпраці з Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Президії поліції Словаччини (Úrad boja proti organiziranej kriminalite Prezídia Policajného zboru).
Доповнення
Європейська прокуратура (EPPO) – це незалежна державна прокуратура Європейського Союзу, відповідальна за розслідування, переслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти фінансових інтересів ЄС.
Італія, Франція та Словаччина просять м'якшу версію пропозиції Каллас щодо допомоги Україні - Politico20.03.25, 14:07 • 15098 переглядiв