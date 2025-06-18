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Восемь человек задержаны в Словакии по подозрению в нецелевом использовании средств для военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Европейская прокуратура расследует возможное хищение 7,4 млн евро, предназначенных для военной помощи Украине. Задержаны восемь человек, среди которых четверо должностных лиц Минобороны Словакии.

Восемь человек задержаны в Словакии по подозрению в нецелевом использовании средств для военной помощи Украине

Европейская прокуратура в Братиславе (Словакия) расследует предполагаемое незаконное присвоение 7,4 миллиона евро, предназначенных для военной помощи Украине. Задержаны восемь человек, четверо из которых являются государственными служащими Министерства обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейскую прокуратуру.

Детали

Отмечается, что расследование по делу высокопоставленных чиновников Министерства обороны, подозреваемых в злоупотреблении средствами, выделенными на военную помощь Украине, прокуратура начала в апреле текущего года.

Как выяснили следователи, с февраля 2022 года по март 2022 года топ-чиновники Минобороны Словакии подали заявки на возмещение расходов в Европейский фонд мира (EPF) на военную помощь, предоставленную Украине, в частности на поставку боеприпасов, безвозмездно переданных стране.

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Утверждается, что подозреваемые намеренно нарушили свои обязательства, а также бюджетные правила государственного управления, отдав необоснованные распоряжения о закупке боеприпасов у двух частных компаний.

Европейская прокуратура подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована, а цена на боеприпасы могла быть завышена. 

Расследование проводится в сотрудничестве с Управлением по борьбе с организованной преступностью Президиума полиции Словакии (Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru).

Дополнение

Европейская прокуратура (EPPO) – это независимая государственная прокуратура Европейского Союза, ответственная за расследование, преследование и привлечение к ответственности за преступления против финансовых интересов ЕС.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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