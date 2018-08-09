Виробники ліків приховують свою маржу - Сердюк

“У нас є постанова Кабміну про життєво необхідні ліки, де націнка для аптек не може перевищувати 25%. Але на підході до аптеки — що роблять на самому заводі виробники, далі постачальники — ніхто цього не контролює.

Кожен виробник встановлює собі ту ціну на свій препарат, яку вважає за потрібне. Немає рамок чи обмежень і, відповідно, немає контролю. Тому у нас реально ніхто не знає, скільки приходиться на виготовлення самого лікарського засобу, скільки складають витрати на поліграфію та упаковку, у які, зрештою, на цю упаковку закладає маржу сам завод. У нас це особиста справа кожного виробника, і тільки його”, — пояснив експерт.

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За словами Сердюка, Україна — не єдина країна в Європі, де населення цікавиться цінами на ліки.

“В усіх інших країнах такі питання цікавлять тільки трьох людей — Прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я та міністра фінансів.

Якщо ж людей цікавить це питання — очевидно, що потрібно, аби виробники показували, із чого складається ціна на їхній продукт”, — додав він.

Як писав УНН, програма уряду “Доступні ліки” змусила як вітчизняних, так і іноземних виробників значно знизити ціни на свої товари.

Зокрема, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну на свої ліки майже на 72%.

Українські виробники по окремим препаратам посунулися в ціні на 40%, що, в свою чергу, може свідчити про високу маржу, яка закладається фармзаводами в кожну упаковку ліків.

У середньому, в рамках програми уряду, вартість ліків знизилася майже на 7%.