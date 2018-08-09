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Производители лекарств скрывают свою маржу - Сердюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине процесс ценообразования на лекарственные средства никем не контролируется. Никаких правил и ограничений для производителей, которые фактически являются первоочередным формирователем стоимости препаратов, нет. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Всеукраинского Совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк.

Производители лекарств скрывают свою маржу - Сердюк

“У нас есть постановление Кабмина о жизненно необходимых лекарствав, где наценка для аптек не может превышать 25%. Но на подходе к аптеке — что делают на самом заводе производители, далее поставщики — никто этого не контролирует.

Каждый производитель устанавливает себе ту цену на свой препарат, которую считает нужным. Нет рамок или ограничений и, соответственно, нет контроля. Поэтому у нас реально никто не знает, сколько идет на изготовление самого лекарственного средства, сколько составляют расходы на полиграфию и упаковку, в которые, в конце концов, на эту упаковку закладывает маржу сам завод. У нас это личное дело каждого производителя, и только его”, — пояснил эксперт.

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По словам Сердюка, Украина — не единственная страна в Европе, где население интересуется ценами на лекарства.

“Во всех других странах такие вопросы интересуют только трех человек — премьер-министра, министра здравоохранения и министра финансов.

Если же людей интересует этот вопрос — очевидно, что нужно, чтобы производители показывали, из чего складывается цена на их продукт”, - добавил он.

Как писал УНН, программа правительства “Доступные лекарства” заставила как отечественных, так и иностранных производителей значительно снизить цены на свои товары.

В частности, компания КРКА (Словения) снизила цену на свои лекарства почти на 72%.

Украинские производители по отдельным препаратам подвинулись в цене на 40%, что, в свою очередь, может свидетельствовать о высокой марже, которая закладывается фармзаводами в каждую упаковку лекарства.

В среднем в рамках программы правительства стоимость лекарств снизилась почти на 7%.

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