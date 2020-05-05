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Випуск Україною єврооблігацій в євро найкраща транзакція року в Європі - The Banker

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Випуск Україною єврооблігацій в євро в 2019 році визнано найкращою транзакцією року в Європі за версією міжнародного видання The Banker. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Випуск Україною єврооблігацій в євро найкраща транзакція року в Європі - The Banker

“Міжнародне видання The Banker, у своєму щорічному огляді найкращих транзакцій року в Європі, визнало повернення України на зовнішні ринки запозичень в євро в червні минулого року найкращою транзакцією 2019 року серед суверенних емітентів, національних організацій та агенцій”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у червні 2019 року Україна здійснила розміщення єврооблігацій обсягом 1 мільярд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Транзакція викликала величезний інтерес зі сторони міжнародних інвесторів: попит на новий випуск єврооблігацій досяг 6 мільярдів євро. Це дозволило суттєво зменшити вартість запозичення від початкової ставки купону 7,125% до 6,75%.

BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили у якості організаторів транзакції.

“Ми радіємо, що наше повернення на міжнародний ринок запозичень в євро отримало міжнародне визнання. Перемога України саме серед європейських транзакцій року — це ще один символічний крок на шляху нашої фінансової євроінтеграції. Успіх транзакції залежав від зусиль усієї нашої команди, яка працювала над транзакцією. Незважаючи на ситуацію, що склалась на міжнародних ринках у зв’язку із поширенням коронавірусу, ми продовжимо зважену боргову політику держави та зусилля по розбудові довіри зі сторони учасників міжнародного ринку капіталу”, — прокоментував Юрій Буца, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Нагадаємо, Державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті протягом березня зріс на 10,1% — до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 3,6% — до 80,38 млрд дол.

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