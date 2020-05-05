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Выпуск Украиной еврооблигаций в евро лучшая сделка года в Европе - The Banker

Киев • УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Выпуск Украиной еврооблигаций в евро в 2019 году признана лучшей сделкой года в Европе по версии международного издания The Banker. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Выпуск Украиной еврооблигаций в евро лучшая сделка года в Европе - The Banker

"Международное издание The Banker, в своем ежегодном обзоре лучших транзакций года в Европе, признало возвращение Украины на внешние рынки заимствований в евро в июне прошлого года лучшей сделкой 2019 среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2019 года Украина осуществила размещение еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Транзакция вызвала огромный интерес со стороны международных инвесторов: спрос на новый выпуск еврооблигаций достиг 6 млрд евро. Это позволило существенно уменьшить стоимость заимствования от начальной ставки купона 7,125% до 6,75%.

BNP Paribas и Goldman Sachs International выступили в качестве организаторов сделки.

"Мы рады, что наше возвращение на международный рынок заимствований в евро получило международное признание. Победа Украины именно среди европейских транзакций года - это еще один символический шаг на пути нашей финансовой евроинтеграции. Успех транзакции зависел от усилий всей нашей команды, которая работала над сделкой. Несмотря на сложившуюся ситуацию на международных рынках в связи с распространением коронавируса, мы продолжим взвешенную долговую политику государства и усилия по развитию доверия со стороны участников международного рынка капитала", - прокомментировал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Напомним, Государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте в течение марта вырос на 10,1% - до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,6% - до 80,38 млрд долл.

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