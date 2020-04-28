Держборг України в березні зріс на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті протягом березня зріс на 10,1% - до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 3,6% - до 80,38 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства фінансів.
"Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу України. За даними Національного банку, девальвація гривні щодо дол. США в березні 2020 року становила 12,4%. На цьому фоні, в березні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зріс на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зменшився на 3,6% до 80,38 млрд дол. США", - повідомили у міністерстві.
Оголошення пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки, як вказано, "не могли не позначитись на активності інвесторів на ринку капіталів". "У березні Міністерство фінансів з п’яти запланованих провело три аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких на фінансування державного бюджету було залучено 33 млрд гривень", - вказали у відомстві.
Кошти, як повідомляється, залучались переважно в іноземній валюті, але за низькими ставками. На останньому аукціоні, який відбувся 24 березня, середньозважені ставки дохідності за номінованими в дол. США та євро ОВДП з терміном обігу 3 місяці та 1,2 роки становили 3% та 2,22% відповідно. Дохідність шестимісячних облігацій, номінованих в гривні, на аукціоні 3 березня становили 9,9%.
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"За звітний період витрати з погашення державного боргу становили 9,6 млрд грн, в тому числі Україна погасила кредит у розмірі 200 млн канадських доларів (141,8 млн дол. США), який був виданий Канадською експортною агенцією в 2015 році. Кредит було залучено строком на 5 років за ставкою 1,43% для стабілізації економіки України", - додали у Мінфіні.
Видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу, зазначається, становили 20,1 млрд гривень.
"З метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами", - підсумували у Мінфіні.
Нагадаємо, держборг України у 2019 році становив 74,5 млрд доларів.