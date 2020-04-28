Госдолг Украины в марте вырос на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте в течение марта вырос на 10,1% - до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,6% - до 80,38 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов.
"Колебания на валютном рынке продолжают влиять на состояние государственного долга Украины. По данным Национального банка, девальвация гривны относительно долл. США в марте 2020-го составила 12,4%. На этом фоне, в марте 2020-го совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 3,6% до 80,38 млрд долл. США ", - сообщили в министерстве.
Объявление пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики, как указано, "не могли не сказаться на активности инвесторов на рынке капиталов". "В марте Министерство финансов из пяти запланированных провело три аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование государственного бюджета было привлечено 33 млрд гривен", - указали в ведомстве.
Средства, как сообщается, привлекались преимущественно в иностранной валюте, но по низким ставкам. На последнем аукционе, который состоялся 24 марта, средневзвешенные ставки доходности по номинированным в долл. США и евро ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца и 1,2 года составляли 3% и 2,22% соответственно. Доходность шестимесячных облигаций, номинированных в гривне, на аукционе 3 марта составила 9,9%.
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"За отчетный период расходы по погашению государственного долга составляли 9,6 млрд грн, в том числе Украина погасила кредит в размере 200 млн канадских долларов (141,8 млн долл. США), который был выдан Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечено сроком на 5 лет по ставке 1,43% для стабилизации экономики Украины", - добавили в Минфине.
Расходы государственного бюджета по обслуживанию государственного долга, отмечается, составляли 20,1 млрд гривен.
"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - подытожили в Минфине.
Напомним, госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов.