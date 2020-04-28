Госдолг Украины в марте вырос на 10%

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте в течение марта вырос на 10,1% - до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,6% - до 80,38 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов.