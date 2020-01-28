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Мінфін: на погашення і обслуговування держборгу торік пішло 464 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На погашення державного боргу України у 2019 році витратили 345,2 млрд грн з державного бюджету, з обслуговування – 119,2 млрд грн. Загалом на ці цілі пішло 464,4 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Мінфін: на погашення і обслуговування держборгу торік пішло 464 млрд грн

"Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 млрд грн, з обслуговування – 119,2 млрд грн", - вказали у Мінфіні.

У травні 2019 року, як вказано, Мінфін погасив облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущені під гарантію США. Випуск номінальною сумою 1 млрд дол. було здійснено у 2014 році за ставкою 1,844% річних. Крім того, у вересні відбулося погашення єврооблігацій на 661 млн дол., додали у відомстві.

"У кінці 2019 року відбулось остаточне погашення спеціальних облігацій внутрішньої державної позики, які випускалися Міністерством фінансів у 2014 році для відшкодування податку на додану вартість", - додали у Мінфіні.

Також у відомстві зазначили, що за 2019 рік сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 7,84%, або на 170,2 млрд грн, до рівня 1 998,3 млрд грн. Водночас в еквіваленті в іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року сягнув 84,4 млрд дол.

"Коливання суми державного боргу зумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти (станом на 31 грудня 2018 року курс становив 27,6882 грн/дол., а 31 грудня 2019 року – 23,6862 грн/дол.)", - пояснили у відомстві.

Як зазначається, відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50%, а державного боргу – 44% порівняно з 60,9% та 52,3% на кінець 2018 року відповідно.

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