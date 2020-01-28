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Минфин: на погашение и обслуживание госдолга в прошлом году ушло 464 млрд грн

Киев • УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. На погашение государственного долга Украины в 2019 году потратили 345,2 млрд грн из государственного бюджета, на обслуживание - 119,2 млрд грн. Всего на эти цели ушло 464,4 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин: на погашение и обслуживание госдолга в прошлом году ушло 464 млрд грн

"Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн", - указали в Минфине.

В мае 2019 года, как указано, Минфин погасил облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные под гарантию США. Выпуск номинальной стоимостью 1 млрд долл. было осуществлено в 2014 году по ставке 1,844% годовых. Кроме того, в сентябре состоялось погашение еврооблигаций на 661 млн долл., добавили в ведомстве.

"В конце 2019-го состоялось окончательное погашение специальных облигаций внутреннего государственного займа, которые выпускались Министерством финансов в 2014 году для возмещения налога на добавленную стоимость", - добавили в Минфине.

Также в ведомстве отметили, что за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до уровня 1 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года составил 84,4 млрд долл.

"Колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты (по состоянию на 31 декабря 2018-го курс составлял 27,6882 грн/долл., а 31 декабря 2019-го - 23,6862 грн/долл.)", - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019-го составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.

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