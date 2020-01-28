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Держборг України у 2019 році сягнув майже 84,4 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Обсяг державного і гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 7,74% - до 84,36 млрд дол., у гривневому еквіваленті - скоротився на 7,85% - до 1,998 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію Мінфіну.

Держборг України у 2019 році сягнув майже 84,4 млрд доларів

"Станом на 31 грудня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 1 998,28 млрд грн або 84,36 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними Мінфіну, державний та гарантований державою зовнішній борг становив на кінець 2019 року 1 159,22 млрд грн (58,01% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,94 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 839,05 млрд грн (41,99%) або 35,42 млрд дол. США.

"Протягом грудня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 7,46 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,54 млрд дол. США", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, на кінець 2018 року державний та гарантований державою борг України становив 2 168,63 млрд грн або 78,3 млрд дол.

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