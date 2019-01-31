Держборг України торік скоротився до 62,7% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний та гарантований державою борг, за оперативною оцінкою, скоротився з 71,8% ВВП у 2017 році до близько 62,7% ВВП у 2018 році і станом на кінець грудня минулого року становив 78,3 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"За оперативною оцінкою, державний та гарантований державою борг по відношенню до ВВП скоротився з 71,8% у 2017 році до близько 62,7% у 2018 році. Станом на 31 грудня 2018 року державний та гарантований державою борг України становив 2 168,63 млрд грн або 78,3 млрд дол.", - повідомили у Мінфіні.
Протягом минулого року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 26,94 млрд грн, при цьому сума боргу в доларовому еквіваленті збільшилась на 2,0 млрд дол.
Державний борг України становив 1 860,5 млрд грн (85,8% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 67,219 млрд дол. Гарантований державою борг України становив 308,1 млрд грн (14,2%) або 11,1 млрд дол.
Державний зовнішній борг становив 1 099,4 млрд грн (50,7% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 39,7 млрд грн. Державний внутрішній борг становив 761,1 млрд грн (35,1% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 27,549 млрд дол.
Нагадаємо, НБУ запевнив у достатності резервів для виплати держборгів до 2020 року.