Держборг України торік скоротився до 62,7% ВВП

КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний та гарантований державою борг, за оперативною оцінкою, скоротився з 71,8% ВВП у 2017 році до близько 62,7% ВВП у 2018 році і станом на кінець грудня минулого року становив 78,3 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.