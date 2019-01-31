Госдолг Украины в прошлом году сократился до 62,7% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный и гарантированный государством долг, по оперативной оценке, сократился с 71,8% ВВП в 2017 году до около 62,7% ВВП в 2018 году и по состоянию на конец декабря прошлого года составил 78,3 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
"По оперативной оценке, государственный и гарантированный государством долг по отношению к ВВП сократился с 71,8% в 2017 году до около 62,7% в 2018 году. По состоянию на 31 декабря 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 168,63 млрд грн или 78,3 млрд долл.", - сообщили в Минфине.
В течение прошлого года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 26,94 млрд грн, при этом сумма долга в долларовом эквиваленте увеличилась на 2,0 млрд долл.
Государственный долг Украины составлял 1 860,5 млрд грн (85,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 67,219 млрд долл. Гарантированный государством долг Украины составлял 308,1 млрд грн (14,2%) или 11,1 млрд долл.
Государственный внешний долг составлял 1 099,4 млрд грн (50,7% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 39,7 млрд грн. Государственный внутренний долг составлял 761,1 млрд грн (35,1% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 27,549 млрд долл.
Напомним, НБУ заверил в достаточности резервов для выплаты госдолгов к 2020 году.