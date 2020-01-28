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Госдолг Украины в 2019 году достиг почти 84,4 млрд долларов

Киев • УНН

 • 20746 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,74% - до 84,36 млрд долл., в гривневом эквиваленте - сократился на 7,85% - до 1,998 трлн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию Минфина.

Госдолг Украины в 2019 году достиг почти 84,4 млрд долларов

"По состоянию на 31 декабря 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Так, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял на конец 2019 года 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,94 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 839,05 млрд грн (41,99%) или 35,42 млрд долл. США.

"В течение декабря 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 7,46 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,54 млрд долл. США", - добавили в Минфине.

Напомним, на конец 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 168,63 млрд грн или 78,3 млрд долл.

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