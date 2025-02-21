Військові частини зможуть списувати майно для обслуговування авто з гуманітарної допомоги - Міноборони

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку обліку військового майна, що дозволить військовим частинам списувати використані матеріали для обслуговування автомобілів, які були отримані військовослужбовцями як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

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Військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога. Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах