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Військові частини зможуть списувати майно для обслуговування авто з гуманітарної допомоги - Міноборони

Військові частини зможуть списувати майно для обслуговування авто з гуманітарної допомоги - Міноборони

Київ • УНН

 • 22076 перегляди

Кабмін дозволив військовим частинам списувати матеріали для обслуговування автомобілів з гуманітарної допомоги. Зміни стосуються паливно-мастильних матеріалів та запчастин для транспортних засобів на тимчасовому держобліку.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку обліку військового майна, що дозволить військовим частинам списувати використані матеріали для обслуговування автомобілів, які були отримані військовослужбовцями як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі 

Військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога. Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах

- йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами запроваджуються правові механізми списання використаних паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів.

Зокрема, це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань згідно з порядком, встановленим Міністерством оборони.

Ухвалене рішення забезпечить належний облік військового майна, використаного для обслуговування транспортних засобів, які військовослужбовці отримали як гуманітарну допомогу

- йдеться у повідомленні.

Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин 17.02.25, 15:27 • 24881 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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