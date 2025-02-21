Воинские части смогут списывать имущество для обслуживания авто из гуманитарной помощи - Минобороны
Киев • УНН
Кабмин разрешил воинским частям списывать материалы для обслуживания автомобилей из гуманитарной помощи. Изменения касаются горюче-смазочных материалов и запчастей для транспортных средств на временном госучете.
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок учета военного имущества, что позволит воинским частям списывать использованные материалы для обслуживания автомобилей, которые были получены военнослужащими в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Воинские части смогут списывать имущество, которое было использовано для обслуживания автомобилей, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи. Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 16 Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах
Согласно новым правилам вводятся правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств.
В частности, это касается автомобилей, которые находятся на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлечены к выполнению оборонных задач согласно порядку, установленному Министерством обороны.
Принятое решение обеспечит надлежащий учет военного имущества, использованного для обслуживания транспортных средств, которые военнослужащие получили в качестве гуманитарной помощи
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