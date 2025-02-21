Воинские части смогут списывать имущество для обслуживания авто из гуманитарной помощи - Минобороны

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок учета военного имущества, что позволит воинским частям списывать использованные материалы для обслуживания автомобилей, которые были получены военнослужащими в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

- говорится в сообщении.

Воинские части смогут списывать имущество, которое было использовано для обслуживания автомобилей, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи. Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 16 Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах

Согласно новым правилам вводятся правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств.

В частности, это касается автомобилей, которые находятся на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлечены к выполнению оборонных задач согласно порядку, установленному Министерством обороны.

Принятое решение обеспечит надлежащий учет военного имущества, использованного для обслуживания транспортных средств, которые военнослужащие получили в качестве гуманитарной помощи