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Воинские части смогут списывать имущество для обслуживания авто из гуманитарной помощи - Минобороны

Воинские части смогут списывать имущество для обслуживания авто из гуманитарной помощи - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 4662 просмотра

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Кабмин разрешил воинским частям списывать материалы для обслуживания автомобилей из гуманитарной помощи. Изменения касаются горюче-смазочных материалов и запчастей для транспортных средств на временном госучете.

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок учета военного имущества, что позволит воинским частям списывать использованные материалы для обслуживания автомобилей, которые были получены военнослужащими в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали 

Воинские части смогут списывать имущество, которое было использовано для обслуживания автомобилей, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи. Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 16 Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах

- говорится в сообщении.

Согласно новым правилам вводятся правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств.

В частности, это касается автомобилей, которые находятся на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлечены к выполнению оборонных задач согласно порядку, установленному Министерством обороны.

Принятое решение обеспечит надлежащий учет военного имущества, использованного для обслуживания транспортных средств, которые военнослужащие получили в качестве гуманитарной помощи

- говорится в сообщении.

Минобороны запускает службы сопровождения военных и членов их семей17.02.25, 15:27 • 24218 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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