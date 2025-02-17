Минобороны запускает службы сопровождения военных и членов их семей

Министерство обороны получило "зеленый свет" для запуска служб сопровождения военных. Приказ о запуске службы сопровождения военных и их семей №59 от 29 января 2025 года прошел юридическую экспертизу и был зарегистрирован Министерством юстиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Согласно положению, службы сопровождения будут действовать в структуре Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

В ВСУ функции этих служб будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества. Они будут предоставлять военным и их семьям консультации и помощь по правовым, социально-бытовым, медицинским вопросам.

Наши защитники должны знать, что они и их семьи не останутся один на один в сложный момент. Мы создаем систему поддержки, которая будет помогать в любых ситуациях - составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультируют о возможности прохождения реабилитации после ранения, предоставят юридическую консультацию и психологическую помощь, - отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В рамках подготовки к запуску служб сопровождения проведено обучение первых групп специалистов. Они получили необходимые навыки по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных.

В целом службы сопровождения будут охватывать около двух десятков направлений поддержки, что будет способствовать усилению социальной защиты военнослужащих и их семей.

Напомним

В Вооруженных силах Украины презентовали единую платформу "На связи", которая объединяет информацию, важную для военнослужащих и их родных, а также для семей пропавших без вести, погибших и пленных воинов.

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