Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин
Київ • УНН
Міноборони запускає служби супроводу для військових та їхніх сімей після реєстрації наказу №59. Служби надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань.
Міністерство оборони отримало "зелене світло" для запуску служб супроводу військових. Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
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Згідно з положенням, служби супроводу діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
У ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.
Наші захисники мають знати, що вони та їхні сім’ї не залишаться сам на сам у складний момент. Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, вирішити питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу,
У межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.
Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двох десятків напрямків підтримки, що сприятиме посиленню соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.
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У Збройних силах України презентували єдину платформу "На зв’язку", яка об’єднує інформацію, важливу для військовослужбовців та їхніх рідних, а також для сімей зниклих безвісти, загиблих і полонених воїнів.
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