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15 березня, 19:03 • 120287 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116778 перегляди

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Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин

Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин

Київ • УНН

 • 24881 перегляди

Міноборони запускає служби супроводу для військових та їхніх сімей після реєстрації наказу №59. Служби надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань.

Міністерство оборони отримало "зелене світло" для запуску служб супроводу військових. Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції України.  Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі

Згідно з положенням, служби супроводу діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. 

У ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.

Наші захисники мають знати, що вони та їхні сім’ї не залишаться сам на сам у складний момент. Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, вирішити питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу,

- зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.

Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двох десятків напрямків підтримки, що сприятиме посиленню соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.

Нагадаємо

У Збройних силах України презентували єдину платформу "На зв’язку", яка об’єднує інформацію, важливу для військовослужбовців та їхніх рідних, а також для сімей зниклих безвісти, загиблих і полонених воїнів.

Військовослужбовці зможуть безоплатно зберігати репродуктивні клітини: що відомо17.02.25, 11:51 • 27871 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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