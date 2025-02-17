Військовослужбовці зможуть безоплатно зберігати репродуктивні клітини: що відомо

Уряд прийняв постанову, яка дозволить захисникам і захисницям безоплатно отримати послугу із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. Отримати послугу можна в закладах, які укладуть договір із Національною службаю здоров'я України. Про це повідомляє пресслужба НСЗУ, пише УНН.

Деталі

Ця послуга надається на випадок втрати репродуктивної функції при виконанні обов’язків з оборони держави.

Вона доступна для:

військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів;

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, НАБУ, ДКВС;

поліцейських.

Як отримати послугу

Звернутися до закладу охорони здоров’я із заявою. Пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та направлення від командира/командирки частини або лікаря/лікарки.

Послуги з забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців здійснюють медзаклади всіх форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з НСЗУ відповідні договори.

Доповнення

У 2024 році Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу", який дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати в кріобанках заморожені репродуктивні клітини загиблих військових.