Военнослужащие смогут бесплатно хранить репродуктивные клетки: что известно
Киев • УНН
Правительство утвердило бесплатное криохранение репродуктивных клеток для военнослужащих. Услуга доступна в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ, при условии предоставления направления и документов.
Правительство приняло постановление, которое позволит защитникам и защитницам бесплатно получить услугу по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток. Получить услугу можно в учреждениях, которые заключат договор с Национальной службой здоровья Украины. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, пишет УНН.
Детали
Эта услуга предоставляется на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по обороне государства.
Она доступна для:
- военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов;
- лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, НАБУ, ГУИС;
- полицейских.
Как получить услугу
Обратиться в учреждение здравоохранения с заявлением. Предъявить оригиналы паспорта, идентификационного кода и направления от командира/командира части или врача/врача.
Услуги по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток военнослужащих осуществляют медучреждения всех форм собственности, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и заключили с НСЗУ соответствующие договоры.
Дополнение
В 2024 году Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа», который позволяет клиникам в течение трех лет хранить в криобанках замороженные репродуктивные клетки погибших военных.