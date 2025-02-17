Военнослужащие смогут бесплатно хранить репродуктивные клетки: что известно

Правительство приняло постановление, которое позволит защитникам и защитницам бесплатно получить услугу по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток. Получить услугу можно в учреждениях, которые заключат договор с Национальной службой здоровья Украины. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, пишет УНН.

Детали

Эта услуга предоставляется на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по обороне государства.

Она доступна для:

военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов;

лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, НАБУ, ГУИС;

полицейских.

Как получить услугу

Обратиться в учреждение здравоохранения с заявлением. Предъявить оригиналы паспорта, идентификационного кода и направления от командира/командира части или врача/врача.

Услуги по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток военнослужащих осуществляют медучреждения всех форм собственности, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и заключили с НСЗУ соответствующие договоры.

Дополнение

В 2024 году Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа», который позволяет клиникам в течение трех лет хранить в криобанках замороженные репродуктивные клетки погибших военных.