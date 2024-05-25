Війська ворога 342 рази обстріляли 7 населених пунктів Запорізької область - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу ворог 342 рази обстріляв 7 населених пунктів Запорізької області, зокрема 2 авіаудари, 112 безпілотників, 228 артилерійських та ракетних обстрілів, зруйнувавши житлові будинки, але обійшлося без жертв серед мирного населення.
За останню добу ворог здійснив 342 обстріли по території 7 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Серед ворожих атак були зафіксовані два авіаційні удари по Новоандріївці. Також, 112 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій були використані для ударів на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Крім того, окупанти здійснили 25 обстрілів з ракетно-артилерійських комплексів, спрямованих на Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. Інтенсивні артилерійські удари (203 обстріли) були завдані по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. На щастя, без жертв серед цивільного населення.
Армія рф посилює атаки безпілотників на Запоріжжі - ОВА24.05.24, 08:53 • 21318 переглядiв