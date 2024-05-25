Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

За последние сутки враг совершил 342 обстрела по территории 7 населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Среди вражеских атак были зафиксированы два авиационных удара по Новоандреевке. Также, 112 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций были использованы для ударов на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Кроме того, оккупанты совершили 25 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов, направленных на Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе. Интенсивные артиллерийские удары (203 обстрела) были нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Добавим

За сутки поступило 12 сообщений о разрушении жилья. К счастью, без жертв среди гражданского населения.

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