Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  103750 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  103930 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  110970 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  108212 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  106113 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100739 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  94855 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123487 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  217979 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  353256 просмотра

Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

За минувшие сутки враг 342 раза обстрелял 7 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 2 авиаудара, 112 беспилотников, 228 артиллерийских и ракетных обстрелов, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  665 просмотра
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

Охранника харьковского парфюмерного магазина приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что он помогал российским войскам корректировать авиаудары, предоставляя информацию о местах дислокации украинских войск.

Война •   •  2922 просмотра
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.

Общество •   •  4090 просмотра
Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Украинский стрелок получил бронзу на чемпионате Европы по стрельбе в Италии

Украинский стрелок Андрей Кобзарук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в итальянском Лонато.

спорт •   •  4218 просмотра
Украинский стрелок получил бронзу на чемпионате Европы по стрельбе в Италии

Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китай завершил военные учения, имитировавшие нападение на Тайвань после инаугурации Лай Чинг-Те на посту президента, что рассматривается как наказание за его позицию о независимости.

Новости Мира •   •  5339 просмотра
Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня хирургии, которая является одной из древнейших отраслей медицины, но ее широкое применение стало возможным лишь с XIX века.

УНН Lite •   •  8222 просмотра
25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.

Война •   •  9567 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, используя западное оружие, включая удары по российской территории.

Война •   •  13729 просмотра
Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию для манипулирования общественным мнением.

Новости Мира •   •  11328 просмотра
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

Агент "АТЕШ" взорвал релейный шкаф на железной дороге в ярославле, рф, вызвав перебои в работе станции "полянка", которая является важным логистическим узлом, используемым оккупантами в военных целях.

Общество •   •  13131 просмотра
Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру