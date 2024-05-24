Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

В последние недели российские войска наносят не менее 400-450 ударов по территории Запорожской области в сутки. Оккупанты начали применять больше БпЛА, а не артиллерию для обстрелов области. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Мы видим, что в последние недели враг наносит не менее 400-450 ударов по территории Запорожской области в сутки. Не исключением стал и вчерашний день. Они нанесли почти 400 ударов, разрушили очередные десятки, а если быть точным - 22, гражданских дома и убили одного нашего человека. Гражданский человек, который возился просто у себя на огороде в Пологовском районе, и враг своей артиллерией попал прямо по гражданскому дому, где находился 74-летний мужчина", - сказал Федоров.

Он добавил, что сейчас наблюдается тенденция, что в процентном выражении количество артиллерии уменьшается, а наоборот - количество БпЛА увеличивается.

"Поэтому сегодня это уже примерно 60 на 40. 60% - артиллерия, 40% - БпЛА. Но также динамика идет к увеличению БпЛА по атакам по территории Запорожской области", - добавил Федоров.

Напомним

За минувшие сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.