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Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 05:53  •  11817 просмотра

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Российские войска осуществляли 400-450 обстрелов Запорожской области в день, все чаще используя БПЛА вместо артиллерии, что приводило к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых домов.

В последние недели российские войска наносят не менее 400-450 ударов по территории Запорожской области в сутки. Оккупанты начали применять больше БпЛА, а не артиллерию для обстрелов области. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Мы видим, что в последние недели враг наносит не менее 400-450 ударов по территории Запорожской области в сутки. Не исключением стал и вчерашний день. Они нанесли почти 400 ударов, разрушили очередные десятки, а если быть точным - 22, гражданских дома и убили одного нашего человека. Гражданский человек, который возился просто у себя на огороде в Пологовском районе, и враг своей артиллерией попал прямо по гражданскому дому, где находился 74-летний мужчина", - сказал Федоров.

Он добавил, что сейчас наблюдается тенденция, что в процентном выражении количество артиллерии уменьшается, а наоборот - количество БпЛА увеличивается.

"Поэтому сегодня это уже примерно 60 на 40. 60% - артиллерия, 40% - БпЛА. Но также динамика идет к увеличению БпЛА по атакам по территории Запорожской области", - добавил Федоров.

Напомним

За минувшие сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.

Павел Башинский

Павел Башинский

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