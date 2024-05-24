За добу окупанти 376 разів обстріляли 8 населених пунктів у Запорізькій області
Київ • УНН
За добу окупанти 376 разів обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, зокрема 4 авіаудари, 130 безпілотників, 23 удари з РСЗВ та 219 артилерійських пострілів, внаслідок чого було зруйновано 22 житлових будинки та загинув один мирний житель.
Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по 8 населеним пунктам Запорізькій області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За добу 4 авіаційні удари були завдані противником по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю.
130 безпілотних ворожих літальних апаратів (БпЛА) різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Крім того, терористична країна здійснила 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), накривши Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.
Також окупанти завдали 219 артобстрілів по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.
Додамо
Внаслідок обстрілів надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. На жаль, загинув один чоловік під час ворожої атаки по Пологівському району.
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