Ворог вдарив по Малій Токмачці на Запоріжжі: загинув літній чоловік
Київ • УНН
74-річний чоловік загинув від обстрілу російської артилерії, коли порався на своєму подвір'ї в селі Мала Токмачка Запорізької області.
74-річний чоловік загинув через ворожий обстріл селища Мала Токмачка Запорізької області. Чоловік порався на подвір'ї коли росіяни почали обстрілювали селище із артилерії, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни атакували артилерією Малу Токмачку. Вбили літнього чоловіка, який порався на подвір'ї
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок та споруди поруч.
Доповнення
Протягом минулої доби окупаційні сили здійснили 462 обстріли по території 7 населених пунктів Запорізької області.